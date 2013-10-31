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الكاف يمهل الأهلي 24 ساعة لتحديد ملعب نهائي دوري الأبطال

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الكاف يمهل الأهلي 24 ساعة لتحديد ملعب نهائي دوري الأبطال الكاف يمهل الأهلي 24 ساعة لتحديد ملعب نهائي دوري الأبطال

أمهل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مسؤولي الأهلي 24 ساعة لتحديد ملعب مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام أورلاندو بايرتس.

وعلم FilGoal.com أن مسؤولي القلعة الحمراء خاطبوا نظرائهم في الكاف لإعطائهم مهلة، وهو ما وافق عليه الأخير.

وكانت وزارة الداخلية قد حددت للأهلي ملعب المقاولون العرب لاستضافة المباراة، وهو ما رفضه مسؤولي المارد الأحمر.

وحصل الأهلي بالفعل على موافقة هيئة استاد القاهرة لاستضافة اللقاء، في انتظار وزارة الداخلية على تأمين الملعب.

ويحل الأهلي ضيفا على بطل جنوب إفريقيا في مباراة الذهاب يوم السبت المقبل، على أن تقام مباراة الإياب في العاشر من نوفمبر المقبل.

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