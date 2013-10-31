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علاقة الحب بين علم الدين و Clooney... حقيقة أم إشاعة؟

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علاقة الحب بين علم الدين و Clooney... حقيقة أم إشاعة؟ علاقة الحب بين علم الدين و Clooney... حقيقة أم إشاعة؟

بعد أن أثارت مشاهدة النجم العالمي George Clooney بصحبة سيدة تدعى "أمل علم الدين"، في حفل عشاء مساء الخميس الفائت، الكثير من التساؤلات تبين لاحقاً أن Clooney مازال يواعد Monika Jakisic وعلاقته بأمل لا تتعدى حدود الصداقة.
وقد ذكرت مصادر خاصة ل" usmagazine" أن Clooney تربطه علاقة عاطفية بعارضة الأزياء Monika Jakisic التي كانت قد إنفصلت عنه في عام 2004 إلا أنه عاد إليها في تموز بعد أن إنفصل عن الممثلة Stacy Keibler.
يذكر أن وسائل الإعلام تداولت خبر علاقة Clooney بالمحامية أمل بعد ان شوهد برفقتها وهما يتناولان العشاء ويتبادلان الإبتسامات.

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