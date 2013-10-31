بعد تهديده بالفضيحة محمود قابيل يقاضي حسين فهمي

على الرغم من الصداقة التي جمعت بينه وبين الفنان حسين فهمي، اضطر الفنان محمود قابيل إلى التقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد فهمي، بعد أن قام بشتمه من خلال برنامج "قصر الكلام" الذي تقدّمه الإعلاميّة وفاء الكيلاني، حيث سألته هذه الأخيرة "بماذا يصف محمود قابيل؟" فرد حسين أنه شخص كاذب وقال إنه ليس غاضباً منه لأنه لا يعرفه أصلاً، ولا يعرف ماذا يعمل، وقال إنه لا يرقى أن يكون فناناً بل هو فقط يمتهن الفن من أجل لقمة العيش.

كما علق فهمي على تصريح قابيل الذي قال فيه إن الأمم المتحدة أقالته_أي فهمي_ من منصبه كسفير للأمم المتحدة، فنفى حسين أن يكون قد أقيل وأكد أنه هو الذي استقال بنفسه بعد مجزرة قانا التي وقعت في لبنان، وما تلاها من تقاعس الأمم المتحدة عن الوقوف إلى جانب لبنان، واتهم قابيل بالغيرة منه ومن قيمته الفنية، وقال إنّ أمثال محمود قايبل ليس لديهم قيمة، وقال "لو كان رجلاً بالفعل، كان سيواجهني"، وختم قائلاً إنه لن يغفر أبدا لقابيل وسيأتي اليوم الذي يفضحه فيه.

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