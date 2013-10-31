مؤلف "المرافعة" يشكّك بحمل قمر ويستبدلها بدوللي شاهين

بعد ما نشرنا في "سيدتي نت" عن اعتذار الفنانة قمر عن مسلسل "المرافعة" بسبب حملها في الشهر الرابع، واستبدالها بزميلتها دوللي شاهين، أكد مؤلف المسلسل تامر عبد المنعم لـ"سيدتي نت" أنّ دوللي وقّعت العقد أول أمس، وأنه لا يوجد أي تعديلات في السيناريو ستطرأ بتغير البطلة.

وعن حقيقة اعتذار قمر عن المسلسل بسبب حملها قال إنه يشكّ أساسا في قصة حملها، لكنه لا يريد الحديث عن هذا الأمر لأنه لا يخصّه.

مسلسل "المرافعة" يرصد حياة المطربة اللبنانية سوزان تميم التي قتلت بتحريض من رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى.

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