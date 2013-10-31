أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

مؤلف "المرافعة" يشكّك بحمل قمر ويستبدلها بدوللي شاهين

Google+ Print
مؤلف "المرافعة" يشكّك بحمل قمر ويستبدلها بدوللي شاهين مؤلف "المرافعة" يشكّك بحمل قمر ويستبدلها بدوللي شاهين

بعد ما نشرنا في "سيدتي نت" عن اعتذار الفنانة قمر عن مسلسل "المرافعة" بسبب حملها في الشهر الرابع، واستبدالها بزميلتها دوللي شاهين، أكد مؤلف المسلسل تامر عبد المنعم لـ"سيدتي نت" أنّ دوللي وقّعت العقد أول أمس، وأنه لا يوجد أي تعديلات في السيناريو ستطرأ بتغير البطلة.
وعن حقيقة اعتذار قمر عن المسلسل بسبب حملها قال إنه يشكّ أساسا في قصة حملها، لكنه لا يريد الحديث عن هذا الأمر لأنه لا يخصّه.
مسلسل "المرافعة" يرصد حياة المطربة اللبنانية سوزان تميم التي قتلت بتحريض من رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى.

تابعوا أيضاً:
أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي