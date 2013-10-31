صدق أو لا تصدق: غانا تبيع مباراة العودة لـ "الفراعنة" مقابل 12 مليار دولار

القاهرة - محمد رمضان الجبالى

كشف المؤرخ المصري محمد الجوادي أن بعض القائمين على شؤون الحكم في مصر حاليا يحاولون دفع الغانيين للخسارة أمام الفراعنة في لقاء العودة بالدور الحاسم للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2014 بالبرازيل.

وأوضح الجوادي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن في غانا توجد أزمات صعبة الآن عشان ينهزموا مقابل 12 مليار دولار للفريق والطاقم الفني، مشيرا أن كل لاعب سيحصل على نصف مليار دولار بخلاف ما سيحصل عليه الجهاز الفني، في حالة وافق الغانيون على المبلغ مقابل مباراة العودة.

يذكر أن مصر خسرت بنتيجة 6-1 أمام غانا في لقاء الذهاب الذي أقيم في كوماسي، مما يعني تأهل غانا " منطقيا" لمونديال كأس العالم.

شبكةعيونالإخبارية

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