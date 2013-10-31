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الهلال يسعى للتعاقد مع كريري

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الهلال يسعى للتعاقد مع كريري الهلال يسعى للتعاقد مع كريري

تدرس إدارة الهلال السعودي التعاقد مع سعود كريري لاعب وسط اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقا لما نشرته صحيفة "الاقتصادية" ينتهي عقد كريري مع الاتحاد في يونيو 2014، إلا أنه في حال عدم تسلم مستحقاته المالية يستطيع الرحيل فورا.

وتسابق إدارة الهلال الزمن من أجل حسم هذا الملف، خاصة أن الفريق يعاني في المناطق الخلفية حيث استقبلت شباكه ثمانية أهداف في سبعة لقاءات.

ويسعى النادي الأزرق لإجراء بعض التعديلات على الفريق في حال ضم كريري، بالاستغناء عن الإكوادوري كاستيلو وتعويضه بمدافع أجنبي.

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