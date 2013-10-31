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محافظ الوادى الجديد يخصص 25 فدان لإقامة مدرسة زراعية ببلاط

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محافظ الوادى الجديد يخصص 25 فدان لإقامة مدرسة زراعية ببلاط محافظ الوادى الجديد يخصص 25 فدان لإقامة مدرسة زراعية ببلاط

قال العميد جمال عبد العزيز رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادى الجديد، إن اللواء محمود خليفة محافظ الإقليم، وافق على تخصيص مساحة 25 فدانًا، وذلك لإقامة مدرسة زراعية عليها، لخدمة أبناء مركز بلاط والقرى التابعة، حيث يتم التنسيق مع الإدارة التعليمية بمركز الداخلة لنقل الطلاب من أبناء مركز بلاط إليها فور بدء افتتاحها رسميا.
> وفى سياق متصل أكد اللواء محمود خليفة محافظ الإقليم، أن القوات المسلحة وافقت على إنشاء مدرستين بالمحافظة، فى إطار الخدمات التى تقدمها لأبناء المحافظة بعد التصديق على إنشاء 4 آلاف وحدة سكنية، ومجمع تعليمى متكامل.
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