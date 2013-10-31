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أمير قطر يغادر البلاد

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أمير قطر يغادر البلاد أمير قطر يغادر البلاد

غادر البلاد اليوم صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة والوفد المرافق لسموه..بعد زيارة رسمية للدولة استغرقت يومين أجرى خلالها مباحثات رسمية مع صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

 وكان في مقدمة مودعي سموه لدى مغادرته مطار العين الدولي..الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

 كما كان في وداع سمو أمير قطر..سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة و معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية رئيس بعثة الشرف المرافقة لصاحب السمو أمير قطر وسعادة جمعة راشد سيف الظاهري سفير الدولة لدى دولة قطر و معالي عبدالله بن محمد العثمان سفير دولة قطر لدى الدولة وعدد من المسؤولين.
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