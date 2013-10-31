هيئة الطرق والمواصلات تطلق غداً خطوطا جديدة للفيري والباص المائي

تطلق إدارة النقل البحري بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات غداً الجمعة الأول من نوفمبر خطوطا جديدة لفيري دبي والباص المائي، تزامنا مع احتفال الهيئة بيوم المواصلات العامة بنسخته الرابعة 2013.

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> وأوضح م. حسين خانصاحب، مدير إدارة النقل البحري بالإنابة بمؤسسة المواصلات العامة بأن الخطوط الجديدة للباص المائي ستشمل منطقة خور دبي ومنطقة مرسى دبي، حيث ينطلق الخط الأول في تمام الساعة 7 صباحا من محطة السيف إلى محطة بني ياس ومن ثم الوصول إلى منطقة سوق دبي القديم ذهابا وعودة وبزمن تقاطر يبلغ (15) دقيقة.

وسيتم توسيع الخط الثاني في منطقة مرسى دبي، ليربط أربع محطات هي مارينا تيراس، ممشى المارينا، المارينا مول ومارينا بروميناند ذاهبا وعودة وبزمن تقاطر يبلغ (15) دقيقة.

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> وأضاف خانصاحب بأن فيري دبي سينطلق أيضًا بحلته الجديدة في كل من منطقة مرسى دبي وخور دبي.

ففي خور دبي ستنطلق رحلة من محطة الغبيبة إلى مرسى دبي في تمام الساعة 11 صباحا فيما ستنطلق الرحلة الثانية من محطة الغبيبة في تمام الساعة 10,30 صباحا باتجاه الجسر العائم ومنه نحو فندق حياة ريجنسي ومن ثم العودة إلى محطة الغبيبة لتستغرق الرحلة ساعة واحدة.

وستنطلق الرحلة الثالثة في تمام الساعة 3 بعد الظهر من محطة الغبيبة باتجاه الجسر العائم ومنه نحو فندق حياة ريجنسي ومن ثم العودة إلى محطة الغبيبة.

وقال مدير إدارة النقل البحري في مؤسسة المواصلات العامة بالإنابة: بالنسبة لمنطقة مرسى دبي، ستنطلق الرحلة الصباحية الأولى لفيري دبي في تمام الساعة 11 باتجاه الغبيبة وستنطلق رحلة داخلية الساعة 3 بعد الظهر لمدة ساعة واحدة فيما ستنطلق الساعة 4 عصرًا رحلة من منطقة المرسى تحمل طابعا سياحيا أكثر من الرحلات الأخرى لتصل بالقرب من فندق برج العرب مرورا بفندق أتلانتس مما سيتيح للركاب التقاط صور جميلة لهذه المعالم السياحية المهمة في إمارة دبي وستستغرق هذه الرحلة ساعة واحدة ذهابا وعودة.

وسيُقدّم خلال الرحلات على متن الفيري أكواب من القهوة والشاي للركاب.

ويعد الفيري أحدث وأكبر وسيلة نقل بحري تابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، حيث تستخدم كوسيلة نقل إضافية سريعة لخدمة مناطق جديدة ويخدم منطقة خور دبي والشريط الساحلي الممتد على شواطئ جميرا بالإضافة الى مرسى دبي وجميرا بيتش ريزدنس ومشاريع الواجهات البحرية.

و تتسع وسيلة النقل البحرية الحديثة " فيري دبي" الى مائة راكب ويبلغ طولها 32 مترا وعرضها حوالي ثمانية أمتار، وتصل سرعتها الى 24 عقدة في الساعة، وتتميز بوسائل ترفيه عالية الجودة والحداثة تخدم ركابها .

أما الباص المائي، فيعد من وسائل النقل البحرية المكيفة والمريحة والآمنة، التي دُشنت في العام 2007 عبر محطات خور دبي، ويتميز بمقاعد مريحة ومساحة رحبة بالإضافة إلى تجهيزاته المتطورة كشاشات إل سي دي المتطورة وغيرها من المزايا، التي ستجعل جميع الركاب بمن فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة يستمتعون بهذه التجربة المميزة.

و يتميز الباص المائي بتصميم مزدوج القاعدة لتأمين أعلى درجات الثبات ليشكّل أفضل وأسهل وسيلة نقل لعبور خور دبي.

و يقدم باص دبي المائي بمساراته الخمسة فرصة فريدة للركاب والسياح لاستكشاف خور دبي بطريقة جديدة ومثيرة وانطلاقاً من الحرص على توفير أكبر قدر من الراحة للركاب الكرام.

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