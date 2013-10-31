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هل اشتقتِ إلى المكياج الدخانيّ؟

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هل اشتقتِ إلى المكياج الدخانيّ؟ هل اشتقتِ إلى المكياج الدخانيّ؟

ما رأيكِ في الصُّور المرفقة؟ ألم تقم بإثارتكِ للقيام بمكياج مماثل؟
"سيِّدتي نت" يقدِّم بين يديكِ أهم الخطوات السَّريعة لاحتراف هذه الإطلالة الدخانية الآسرة:
1- امزجي أكثر من لون من ألوان الظِّلال ذات الدرجات الدافئة، حتى تحصلي على إطلالات بسيطة ومركبة ومعقَّدة في آن واحد.
2- أضيفي طبقة من ظلال العيون ذي اللون الأسود، وابدئي بمزجه مع باقي الظِّلال بخفَّة.
3- ارسمي عينيكِ بالأي لاينر، وضعي عدَّة طبقات من الماسكرا السوداء الداكنة المضادة للماء.
*احصلي على علبة ظلال العيون الدخانية الرائجة وتمتَّعي بإطلالة غاية في الجاذبيَّة .

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سيدتي