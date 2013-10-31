هل اشتقتِ إلى المكياج الدخانيّ؟

ما رأيكِ في الصُّور المرفقة؟ ألم تقم بإثارتكِ للقيام بمكياج مماثل؟

"سيِّدتي نت" يقدِّم بين يديكِ أهم الخطوات السَّريعة لاحتراف هذه الإطلالة الدخانية الآسرة:

1- امزجي أكثر من لون من ألوان الظِّلال ذات الدرجات الدافئة، حتى تحصلي على إطلالات بسيطة ومركبة ومعقَّدة في آن واحد.

2- أضيفي طبقة من ظلال العيون ذي اللون الأسود، وابدئي بمزجه مع باقي الظِّلال بخفَّة.

3- ارسمي عينيكِ بالأي لاينر، وضعي عدَّة طبقات من الماسكرا السوداء الداكنة المضادة للماء.

*احصلي على علبة ظلال العيون الدخانية الرائجة وتمتَّعي بإطلالة غاية في الجاذبيَّة .