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السلطانة ناهد دوران تصدم الجميع بزواجها المفاجىء

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السلطانة ناهد دوران تصدم الجميع بزواجها المفاجىء السلطانة ناهد دوران تصدم الجميع بزواجها المفاجىء

صدمت الممثلة التركية نور فتاح أوغلو الشهيرة بالسلطانة ناهد دوران في "حريم السلطان" الجميع بزواجها السريع والمفاجىء من حبيبها رجل الأعمال ليفانت فيزر أوغلو، بعد أن كان العروسان قد حدّدا شهر أيار\مايو 2014 موعداً لزواجهما، غير أنهما قاما مساء يوم الأربعاء 30-10- 2013 الساعة السادسة بعقد قرانهما في منزل ليفانت وبحضور 70 شخصاً فقط من عائلتيهما وأصدقائهما المقربين، وكان من بينهم الثنائي الأشهر بيرين سات التي أدت دور شقيقتها سمر في مسلسل "العشق الممنوع" وخطيبها كينان دوغلو، وتيمور ساوجي منتج "حريم السلطان" الذي حضر مبكراً إلى المنزل وشهد على عقد قرانهما وشاركهما سعادتهما، وحضر حفلهما من بدايته لنهايته، كما حضرت صديقتها المقربة الممثلة سلمى أرجش الشهيرة بالسلطانة خديجة.
وبدت العروس نور بشهادة الحضور جميلة بفستان زفافها الأنيق، وأجمع الكل على أنهما ثنائي جميل، رغم أنّ العريس ليفانت البالغ من العمر 46عاماً يكبرها بـ13 عاماً.
يذكر أنه الزواج الثاني لنور بعد انفصالها منذ عامين ونصف عن زوجها السابق مراد أيسان، وانفصالها العاطفي منذ عام ونصف العام عن نجاتي شاشماز بطل "وادي الذئاب".
وقد وصفت الصحافة التركية نور سابقاً بسبب فشلها العاطفي بـ"صاحبة الوجه الحزين"، التي بدأ الحظ أخيراً بالإبتسام لها عبر حبّها الجديد لليفانت وزواجها المفاجىء منه.
يذكر أنّ العروسين سيقيمان في شقة العريس الجديدة المطلة على بحر البوسفور، التي استأجرها حديثا بعشرة آلاف دولار شهرياً وتصل مساحتها إلى حوالي 400 متر مربع.
اما رحلة شهر العسل، فتبقى مؤجلة حتى تنتهي نور من تصوير مشاهدها الأخيرة من الموسم الرابع والأخير من "حريم السلطان".

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