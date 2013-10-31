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جاد المالح: Charlotte ستكون أفضل أمّ على الإطلاق

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جاد المالح: Charlotte ستكون أفضل أمّ على الإطلاق جاد المالح: Charlotte ستكون أفضل أمّ على الإطلاق

قبل أيام قليلة من موعد ولادة Charlotte Casiraghi، قال والد طفلها، الممثل المغربي جاد المالح إنّ Charlotte ابنة أميرة موناكو ستكون أفضل أمّ على الإطلاق.

وللمرة الأولى، تحدّث جاد المالح، الممثل الفرنسي ذو الأصول المغربيّة، والبالغ من العمر 42 عاماً، عن جميلة قصر موناكو Charlotte Casiraghi البالغة من العمر 27 عاماً، وعن الأيام التي تفصلهما عن استقبال ابنهما الأول.

وفي حديثه لمجلة "PEOPLE"، قال المالح: "إنّ Charlotte تتمع بذكاء مميّز، إضافة إلى أنّها شخص مرح، وهي متحمّسة جدّاً كي تُصبح أمّاً"، مؤكداً أنها تملك كلّ الصفات الجيدة التي ستجعلها أفضل أمّ على الإطلاق.

المالح أعرب عن سعادته لوجود Charlotte في حياته، مشيراً إلى أنه شخص محظوظ ليبني حياته معها.

وبرغم حديثه عن مدى حبّ أهل Charlotte له، خصوصاً الأميرة Caroline of Monaco التي تحبّ تمثيله، ويضحكها كثيراً، أكّد المالح أنه حتى الآن لم يرتبط رسمياً بـCharlotte، رغم كلّ الشائعات التي تحدثت عن خطوبتهما وتحديد موعد الزفاف.

يذكر أنّ لدى المالح طفلاً في الثانية عشرة من عمره، من علاقة سابقة بالممثلة الفرنسية Anne Brochet.

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سيدتي