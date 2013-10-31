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عاصي الحلاني يبرّر غياب نجوم لبنان عن جنازة وديع الصافي

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عاصي الحلاني يبرّر غياب نجوم لبنان عن جنازة وديع الصافي عاصي الحلاني يبرّر غياب نجوم لبنان عن جنازة وديع الصافي

نفى الفنان عاصي الحلاني ما تردّد عن تأجيل حفلاته الغنائيّة بسبب الكسر الذي تعرّض له في يده اليمنى، مؤكداً خلال اتصال هاتفي مع برنامج "show biez" الذي يعرض على قناة "روتانا مصرية"، أنّ حفلاته لم تتأجل وأنّه يستعد للسفر قريباً إلى أبو ظبي ومنها إلى لندن ثم يعود مرة أخرى إلى أبو ظبي ومنها إلى قطر لإقامة حفلاته المتعاقد عليها بشكل طبيعي.
كما كذّب عاصي الأقاويل التي تردّدت عن أن كليبه "وين حبيبي" قد تأجل للسبب نفسه، مشيراً إلى أنّ هناك بعض التعديلات من قبل شركة "روتانا" المنتجة لألبومه "عاصي 2013" على الكليب.
وعن قدرته على الغناء في ظلّ الأزمة التي يعيش بها لبنان، قال إنه تعلّم من العمالقة وديع الصافي وصباح وفيروز ونجاح سلام وغيرهم من الفنانين الذين كانوا موجودين على الساحة اللبنانية وقت الحروب، أن الفن لابد ان يستمر ليتحدّى الإرهاب والحروب.
من جهة أخرى، برّر عاصي غياب الكثير من الفنانين عن تشييع جنازة الراحل وديع الصافي، بقوله إنّ لكل فنان ظروفه الخاصة، وقال إنه حرص على الحضور معتبراً أنّ حضوره واجب وطني، وقال إن الواجب هو رد الجميل بأن يكون بجوار أولاده وعائلته.

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