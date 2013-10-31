أناقتك ..كما ترسمها Gucci Cruise 2014 Collection

تأتي مجموعة Gucci الرجالية التي تحمل اسم Men’s Cruise 2014 Collection مثل إضمامة جميلة من الألوان والخامات الضاجة بالألوان المألوفة والأخرى الغريبة على عالم الرجال .ورغم تنوع القصات والخطوط إلا انها تخاطب بشكل عام الشباب الصغار ذوي الأجسام الرشيقة وخاصة في جانب البدلات الستينية التي تضم سراويل ضيقة وجاكيتات قصيرة تذكرنا بحقبة فريق البيتلز الإنكليزي .ويمكن ان نلاحظ أيضا المزاج البوهيمي وروح التمرد في كثير من القطع خاصة سراويل الساتان منخفضة الخصور والأخرى المنقوشة التي تلتصق بالجسم وأيضا البلوفرات الخفيفة جدا والتي تقترب كثيرا من القمصان .وقد ابدعت مصممة الدار فريدا جيانيني Frida Giannini في تقديم جاكيتات السفاري وثياب حفلات الكوكتيل المستلهمة من زي طلاب المدارس مع كثير من القطع الفضفاضة التي تشكل تضادا جميلا من القطع الضيقة في توليفة تناسب أوقات الرحلات وعطلات نهاية الأسبوع . أما الألوان فهي لا تعرف الحدود وتضم طيفا كبيرا من التدرجات منها اللون الأحمر الرماني والتركواز والبنفسجي والأوكر والأزرق الحبري والأخضر الزيتوني مع ألوان محايدة مثل البني النقي واللون الجملي والأزرق البحري .كما طوعت المصممة الخامات الخفيفة والثقيلة وركزت على القطن الناعس والبوبلين القطني والكانفاس والحرير المغسول والأقمشة العسكرية ولكن بنسخ أقل وزنا وأكثر مرونة .

وعلى صعيد الإكسسوار ضمت المجموعة أحذية ذات كعوب واطئة ( فلات ) مصنوعة من جلود التمساح والكوبرا والماعز مع الكتان والشامواه والكانفاس جنبا إلى جنب مع الصنادل الصيفية الخفيفة . أما الحقائب فقد كانت كبيرة الحجم ومناسبة للرحلات وأوقات العمل في ذات الوقت لأنها تتسع لجهاز اللاب توب والموبايل واحتياجات الرجل العصري الأخرى . وظهر أيضا الوشاح الحريري المنقوش كجزء اساسي من الطلة إضافة إلى النظارات الشمسية السوداء والرمادي وبلون خشب المامبو النقي .

واليك هذه الإختيارات التي تمثل الخطوط العريضة لمجموعة غوتشي الجديدة للرجال :