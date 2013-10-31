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التونيك لإطلالة آخر موضة بالحجاب

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التونيك لإطلالة آخر موضة بالحجاب التونيك لإطلالة آخر موضة بالحجاب

يشكل" التونيك " أحد أهم الخيارات للسيدة المحجبة لإطلالة عملية ومريحة ، لكن يبقى دائما أن اختيار التونيك المناسب لشكل جسمك أو كيفية تنسيقه مع البنطلون المناسب هو الخطوة الأهم للحصول على إطلالة مميزة بالحشمة والاناقة.
نصائح لاختيار التونيك:
-عند اختيار التونيك أعطى أهمية للطول بحيث يغطي الارداف في حال كنت تعانين من بعض العيوب فيها أو في حال ارتداء البنطال.
-في حال ارتداء التنورة أو كنت من النساء النحيفات ليكن التونيك قصير بحيث لا يغطي منطقة الاردافز
-إذا اخترت تونيك واسع يمكن وضع حزام مميز في حال كنت مممن يملكن خصر نحيف أما في حال كنت عريضة عند الخصر ليكن التونيك واسع مع بعض الضيق عند الخصر .
-التونيك المطبع أو المورد يليق بالبنطلون أو التنورة الموحدة اللون .
-الاكسسوار مهم جدا خاصة ا عند ارتداء التونيك الموحد اللون وأنما مع التونيك المطبع عليك باختيار الاكسسوار بحذر علما أنه مع الحجاب عليك بمراعاة نوع الربطة وألوان الحاجب الايشارب أو الشيلة عند وضع الاكسسوار .
-عليك باختيار حذاء متوسط الارتفاع عند ارتداء التونيك .

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