محامو الألتراس يطالبون بإخلاء سبيلهم بأى ضمان

استمعت محكمة جنح مستأنف النزهة برئاسة المستشار تامر عاطف المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الخميس، إلى مرافعة دفاع 25 عضوا من رابطة ألتراس أهلاوى، وذلك فى الاستئناف المقدم منهم على قرار حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامهم بالشغب والتعدى على قوات الأمن بمطار القاهرة، مما أسفر عن إصابة 19 شرطيًا.

فى البداية تم إحضار المتهمين من محبسهم بسجن وادى النطرون وتم اقتيادهم إلى المحكمة وإدخالهم قفص الاتهام وبدأت الجلسة فى العاشرة والنصف بسماع مرافعة مثل النيابة العامة، والذى طلب تأييد أمر الحبس تجاه المتهمين جميعا موجها إليهم تهم تكدير الأمن العام وإحداث الشغب ومقاومة السلطات واستعراض القوة وحيازة السلاح.

واستمعت المحكمة بعدها من داخل غرفة المشورة إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين، والمتمثل فى كل من عمرو أبو اليزيد وخالد شوقى ومحمد عثمان وخالد أبو قراع المحامين، والذين تكلموا فى مبررات الحبس الاحتياطى وانتفائه لدى المتهمين وانتفاء صلة المتهمين بالواقعة محل الاتهام كما تحدثوا فى تقرير المضبوطات التى حرزتها النيابة العامة، والذى ذكر أن السلاح الأبيض هو إبرة معوجة وغير صالحة للاستخدام، وأن طلقات الخرطوش كانت فارغة وغير محدد عما إذا كان تم استخدامها فى تلك الأحداث من عدمه.

والتمس المحامون من المحكمة إخلاء سبيل المتهمين بأى ضمان تراه.

كانت محكمة جنح مستأنف النزهة قد أصدرت قرارا بجلسة السبت الماضى، برفض الاستئناف المقدم من مهند عبد المقصود عضو رابطة ألتراس أهلاوى على حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأمرت المحكمة بتجديد حبس المتهمين جميعا وعددهم 25 متهما، و15 يوما على ذمة التحقيقات وفقاً لميعاد التجديد المقرر لهم، فطعن المتهمون على هذا القرار بطريق الاستئناف وتحددت جلسة اليوم لنظر الطعن.

كانت اشتباكات دارت بين قوات الأمن وشباب ألتراس أهلاوى، عقب محاولتهم اقتحام الصالة الداخلية لمطار القاهرة والتعدى على سيارة شرطة واستفزاز رجال الشرطة بعبارات مسيئة، مما أدى إلى اشتباك بين الطرفين استخدم فيها الألتراس الخرطوش والحجارة، مما أدى إلى إصابة 21 بينهم 19 شرطيًا و2 من الركاب أحدهم فى حالة خطيرة.