"عمليات التعليم": وفاة طالبين و18 إصابة جديدة بالغدة النكافية

أكد تقرير غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، لمتابعة سير العملية التعليمية بالمحافظات، انتظام الدراسة صباح اليوم فى جميع مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، بإجمالى 48 ألفًا و350 مدرسة، عدا بعض المدارس التى شهدت بعض الأحداث.

وأوضح التقرير، وفاة طالب بالصف الرابع الابتدائى بمدرسة عطا الله الخاصة بإدارة السلام التعليمية، إثر تصادمه بسيارة أمام منزله، وتم تحرر محضر بالواقعة، فيما تعطلت العملية التعليمية بمدرسة الزاوية الإعدادية بالمنيا، بسبب وفاة موزع خبز أمام المدرسة، لوجود خلافات ثأرية بين بعض العائلات، وإطلاق أعيرة نارية بمحيط المدرسة، وتم التنسيق مع الجهات الأمنية لاتخاذ اللازم .

وأشار التقرير إلى أن أهالى، أغلقوا مدرسة باويل للتعليم الأساسى، بإدارة إسنا فى الأقصر بالجنازير لعدم وجود هيئة تدريس وعمال بالمدرسة، وتم تحرير محضر بالواقعة، بالإضافة إلى ظهور حالتين باشتباه بالغدة النكافية بمدرسة الشهيد محمود الابتدائية بالصف الرابع، وتم تحويل الطلاب إلى المستشفى، ومنحهم أجازة مرضية لمدة "15" يومًا، وتم التنسيق مع إدارة الطب الوقائى لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لطلاب المدرسة، والمدارس المحيطة .

وفي البحيرة توفى طالب بالصف الثانى الابتدائى بمدرسة الشهيد ناجى أبو زيادة، بإدارة الدلنجات التعليمية، إثر حادث سيارة، أثناء خروجه من المدرسة، وتم نقله إلى مستشفى الدلنجات العام، وتحرر محضر بالواقعة، فيما تم إحالة الواقعة للتحقيق بالشئون القانونية.

وبإدارة المحمودية التعليمية، وجد الطلاب أجسامًا غريبة ومتنوعة داخل فطيرة الوجبة المدرسية بمدرسة كفر الرحمانية الابتدائية، ومدرسة عوض كشك الابتدائية مثل "قطع بلاستيك ، ودبوس حديد"، وقرر مدير المديرية تشكيل لجنة لحضور توزيع الوجبة المدرسية، والتأكد من صلاحيتها، وعدم وجود أية شوائب، بالإضافة إلى التحفظ على جميع الوجبات التى وجدت بالمدرستين، وأخذ عينة للتحليل عن طريق معامل وزارة الصحة، وإحالة الواقعة للتحقيق بالشئون القانونية .

وفيما يتعلق بعدد حالات الإصابة الجديدة بمرض الغدة النكافية، كشف التقرير أن إدارة المحلة التعليمية بمحافظة الغربية اكتشفت حالتين، و5 حالات أخرى بمدرسة على صالح الابتدائية فى إدارة بلطيم التعليمية بكفر الشيخ، وتم اكتشاف 8 حالات بمدرسة العسيلية الإعدادية فى قنا.

وفي بنى سويف، أصيب طالب بالصف السادس بمدرسة دروة الابتدائية، بإدارة إهناسيا التعليمية، إضافة إلى حالتين بإدارة ناصر التعليمية بمدرستى بنى زايد الابتدائية، ومدرسة صلاح سالم الابتدائية، وتم تحويل جميع الطلاب إلى المستشفى، ومنحهم إجازة مرضية لمدة " 15 "يومًا، كما تم التنسيق مع إدارة الطب الوقائى، لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لطلاب المدرسة والمدارس المحيطة .