Priyanka وجه Guess الجديد واستعراض مثير مع Salman

صور رائعة تصدرت المجلات العالمية للسمراء Priyanka Chopra وقد تنوعت بين صور لحملة Guess الإعلانية وبين صور في البرنامج الشهير "Big Boss" الذي يقدمه Salman Khan.

تطرح Guess ، لموسم العطلات الحالي، حملتها الإعلانية الجديدة مع Priyanka Chopra نجمة بوليوود الحائزة على العديد من الجوائز. وتعتبر Priyanka ، ملكة جمال العالم سابقاً والفنانة والمغنية، إحدى النجمات الأكثر شهرة في الهند والسينما العالمية.

وتم تنفيذ حملة Guess الإعلانية بتوجيه من Paul Marciano مدير الإبتكار في شركة Guess ، فيما قام بالتقاط الصور الموسيقي Bryan Adams، الذي سبق له التعاون مع Guess. وعبّرت الحملة عن الشخصية المنطلقة والمتألقة لـ Priyanka ، في تشكيلة من الصور المميزة باللونين الأسود والأبيض. حيث تبدو Priyanka في هذه الحملة، كنجمة سينمائية تقيم في فيلا فخمة مصممة على طراز منطقة البحر الأبيض المتوسط، وترتدي عدداً من فساتين الموسم الأكثر تميزاً وجاذبية.

من جانبها، قالت Priyanka: أرست Guess مكانتها الرئيسية والمتميزة في عالم الأزياء النسائية منذ وقت طويل. وأفخر بأن أكون الوجه الإعلاني لها ولهذه الحملة الإعلانية الاستثنائية لموسم العطلات.

ومن ناحية أخرى استضاف النجم الكبير Salman Khan الجميلة Priyanka في برنامجه التلفزيوني الشهير"Big Boss"، حيث حضرت النجمة للترويج لفيلمها الجديد "كريش"3 ، واستمتع الجمهور وجميع عشاق هذين النجمين بالرقصات والتفاعل الجميل بين النجمين المميزين.

يذكر أن Priyanka بدأت مسيرتها المهنية في سن السابعة عشرة، وفازت بلقب ملكة جمال الهند وملكة جمال العالم في عام 2000. وقدمت أدوار البطولة في العشرات من الأفلام، ورسخت اسمها باعتبارها إحدى أفضل الممثلات متعددة المواهب في بوليوود.