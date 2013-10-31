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رئيس حزب لبنانى يرفض الحضور للتحقيق بعد استدعائه من الأجهزة الأمنية

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رئيس حزب لبنانى يرفض الحضور للتحقيق بعد استدعائه من الأجهزة الأمنية رئيس حزب لبنانى يرفض الحضور للتحقيق بعد استدعائه من الأجهزة الأمنية

أعلن رئيس الحزب "العربى الديمقراطى" النائب اللبنانى السابق على عيد، أنه لن يحضر للتحقيق بعد استدعائه من قبل فرع المعلومات التابع لقوى الأمن الداخلى اللبنانى "لأنه لا يثق بالفرع فتاريخه معروف لدينا بالفبركات". على حد قوله.

وأكد على عيد، فى مؤتمر صحفى عقده فى عكار بشمال لبنان، أن كل التسريبات التى صدرت لا تمت للحقيقة بصلة والمقصود من هذه التسريبات إشعال فتنة بناء على تعليمات مدير مخابرات إحدى الدول الخليجية.

يذكر أن الحزب العربى الديمقراطى يمثل الطائفة العلوية فى لبنان، وهو حليف للنظام السورى، بينما ينظر لفرع المعلومات التابع لقوى الأمن الداخلى على أنه محسوب على تيار المستقبل والطائفة السنية.

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