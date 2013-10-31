اكتشفي أفضل أنواع الماسكارا لرموش كالنجمات

هل يمكنكِ التمتُّع برموش طويلة وكثيفة دون الحاجة إلى إرهاقها بتطبيق الرُّموش الاصطناعيَّة في كلِّ مرَّة تخرجين فيها من منزلكِ؟

بالتَّأكيد يمكنكِ فعل ذلك وعلى طريقة النجمات، لتتمتعي بنفس الإطلالة، فهناك العديد من أنواع مستحضرات التَّجميل تُصنَّف كأفضل المستحضرات في العالم، والتي يمكنها أن تطيل رموشكِ، وتقدِّم لها الكثافة التي ترغبين بها.

قد يلفتك: كيف تغيّر مكياج مايا دياب بين الماضي والحاضر؟

ولكن هل تقدِّم لكِ الماسكارا كلّ شيء؟؟

قامت سيِّدات المكسيك بابتكار خطوتين قبل تطبيق الماسكارا، وذلك لإبراز جمال العينين والتمتُّع بنظرة أكثر سحراً وإثارة، نقدِّمهما لكِ في ما يلي:

1- تغذية الرُّموش

بالتَّأكيد قرأتِ عن زيت اللوز ومكعبات الثلج وفائدتهما في تغذية الرُّموش، ولكن هل سمعت يوماً عن مزيج البصل مع زيت الزيتون؟؟

قومي بغلي بصلة مع فنجان من زيت الزيتون في قدر صغير، وانتظري حتى يهدأ، ثمَّ دلِّكي به رموشكِ مرَّتين يومياً.

2- تعزيز طول الرُّموش

قومي بإحضار علبة ماسكارا قديمة، ونظِّفيها جيداً، واتركيها لتجف، ثمَّ املئيها بزيت اللوز أو زيت الخروع، وقومي باستخدام الماسكارا مرَّتين يومياً على رموشكِ لتعزيز طولها وإعطائها اللمعان والبريق.

والآن أنتِ جاهزة لتطبيق ماكياجكِ واستخدام الماسكارا على رموشكِ، كما يمكنكِ أن تتعرَّفي على أفضل أنواع الماسكارا العالميَّة من خلال الصُّور المرفقة لتتمتَّعي بنظرة مكسيكيَّة آسرة.

تابعي أيضاً:

خطوات رسم الأي لاينر حسب شكل عينيك

مكياج ماهلاغا جابري أجمل امرأة في العالم