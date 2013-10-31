تقارير – ليفاندوفسكي على رادار برشلونة

يراقب فريق برشلونة الإسباني وضع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بروسيا دورتموند الذي قد يرحل عن فريقه بنهاية يونيو المقبل مع انتهاء عقده بحسب ما أشارت تقارير إخبارية إسبانية.

وكان ليفاندوفسكي الذي بات واحد من أفضل المهاجمين قد قرر عدم تجديد تعاقده مع فريقه بسبب عدم وفاء دورتموند بوعودهم له بزيادة راتبه كما صرح من قبل.

ووفقا لصحيفة (سبورت) الكاتالونية فإن زوبيزاريتا مدير الكرة ببرشلونة ينتظر حتى يناير المقبل من أجل التحدث مع اللاعب إذ لا يحق لأي ناد آخر أن يتعاقد مع اللاعب قبل بداية عام 2014 وفقا لقواعد الفيفا.

وكان ليفاندوفسكي ارتبط بشدة بالانتقال لصفوف بايرن ميونيخ بداية من العام المقبل بعد أن رفض دورتموند بيعه خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضي.

وأشارت الصحيفة أن تاتا مارتينو المدير الفني لفريق برشلونة يسعى للتعاقد مع مهاجم صريح وهو ما يفتقده الفريق الكاتالوني حاليا إذ يسعى للاعتماد على ليونيل ميسي في مركز الجناح الأيمن.

يذكر أن ليفاندوفسكي قد بزغ نجمه بشدة خلال الموسمين الماضيين مع دورتموند إذ قاده الموسم الماضي للوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد أن سجل رباعية شهيرة في شباك ريال مدريد في مباراة نصف النهائي.