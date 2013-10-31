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"القابضة لمياه الشرب" تناقش تقييم بمشروع الصرف الصحى المتكامل الأول

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"القابضة لمياه الشرب" تناقش تقييم بمشروع الصرف الصحى المتكامل الأول "القابضة لمياه الشرب" تناقش تقييم بمشروع الصرف الصحى المتكامل الأول

اجتمع المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، مع بعثة تقييم نصف المدة للأعمال الاستشارية الخاصة بمشروع الصرف الصحى المتكامل الأول ISSIP-1.

ويهدف الاجتماع إلى التنسيق مع البعثة المكلفة من المنحة السويسرية للدعم الفنى للمشروع بإشراف البنك الدولى، لعرض النتائج الأولية لتقييم الأعمال الاستشارية، ومقترحات الشركة القابضة لتحسين آداء الاستشارى، ودفع عجلة المشروع لتحقيق أهدافه فى الفترة المحددة للعقد.

جدير بالذكر أن مشروع الصرف الصحى المتكامل يعد أحد المشروعات المتخصصة فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية بهدف إمداد قرى ثلاث محافظات هى (الغربية – البحيرة – كفرالشيخ) بخدمة الصرف الصحى، وتقوم الشركة القابضة ضمن هذا المشروع بتنفيذ شبكات الانحدار ومحطات الرفع من خلال شركاتها التابعة، بينما تتولى الهيئة القومية لمياه الشرب تنفيذ محطات المعالجة.

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مصر 365