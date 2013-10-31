اختطاف مفتش الأمن العام بالبحيرة من قبل مجهولين بمدينة السادات

كتب : أحمد حفني منذ 54 دقيقة

خطف مجهولون، العقيد نادر كمال، مفتش الأمن بالبحيرة، على خلفية مساومات لإجباره عن التنازل عن قطعة أرض صحراوية يمتلكها بمدينة السادات، آلت إليه عن طريق حكم محكمة، وعندما رفض، خطفه مجهولون، وحجزوه بمدينة السادات، وطلبوا فدية من أسرته.

كان مركز شرطة السادات، تلقى بلاغًا من أسرة العقيد نادر كمال، يفيد باختطافه من قبل مجهولين، ووجهوا الاتهام إلى مجموعة من مغتصبي الأراضي الصحراوية المعروفين بمدينة السادات.

وورد في المحضر الذي حررته زوجة العقيد المختطف، أن زوجها كان يمتلك 18 فدانًا بمدينة السادات، تسلمها بحكم المحكمة، وعقب استلامه للأرض المذكورة، حاول بعض الأشخاص مساومته، للحصول على نصف مساحة الأرض، مقابل حمايتها له، مشيرة إلى أنه رفض العرض المقدم منهم، فاختطفوه وأجبروه على التوقيع بالتنازل عن الأرض كاملة، أو دفع فدية مليون جنيه، لافتة إلى أن هذه المعلومات حصلت عليها من خلال اتصال تليفوني من زوجها قبل أن يقطعوا عنه الاتصال.