صحة الغربية: ارتفاع حالات الغدة النكافية إلى 179

كتب : رفيق ناصف منذ 16 دقيقة

أكد محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن المحافظة، سجلت بداية من شهر سبتمبر حتى الآن 179 حالة مصابة بالغدة النكافية، منهم 70 حالة بالأمس فقط، غالبيتهم ليسوا من طلاب المدارس.

وأوضح أن الحالات المصابة، يتم عزلها في أماكن متخصصة، وإعطائهم العلاج، حتى يتماثلوا للشفاء بشكل كامل، مشيرًا إلى أن هناك اهتماما من قبل المسؤولين بمتابعة المرض على مدار اليوم، لافتا إلى أن عدد الإصابات في تلك الفترة الزمنية يعد معدلا طبيعيا ولا يدعو للقلق.

وبين أن مديرية الصحة، تتخذ كافة الإجراءات الوقائية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والتأمين الصحي، نافيا تحول المرض لوباء، مضيفًا: "أن الحالات التي يثبت إصابتها يتم على الفور وضعها في أماكن منعزلة، ومنحها إجازة أسبوعين للعلاج حتى تتماثل للشفاء.

وأضافت فاطمة خضر، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن المديرية أعدت غرفة عمليات بإدارات المديرية الـ10 بهدف تلقي البلاغات على مدار اليوم الدراسي عن الحالات المصابة أولا بأول، لافتة إلى أنه يتم إعداد تقرير يومي بالحالة الصحية للطلاب بالمدارس.