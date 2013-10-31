أنشيلوتي: الريال قدم أداء هجوميا رائعا أمام إشبيلية

(إفي): صرح الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني بأن فريقه قدم أداء "هجوميا رائعا" خلال لقائه أمام إشبيلية في الجولة الـ11 بالليجا، والذي انتهى بفوز الملكي 7-3.

وفي تصريحات أدلى بها عقب اللقاء الذي أقيم الليلة الماضي، انتقد أنشيلوتي الجانب الدفاعي للريال والذي سمح بدخول ثلاثة أهداف في مرمى الفريق، مبينا أن الريال فقد تركيزه بعض الشيء عندما تقدم بثلاثة اهداف نظيفة بعد 32 دقيقة من انطلاق المباراة.

ويرى المدرب الإيطالي أن ريال مدريد في حاجة لأن يسعى من أجل تحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم لكي لا يواجه مشكلات في المستقبل، ولكنه أضاف في الوقت نفسه أن المباراة "كانت جيدة، كما أننا أحرزنا الكثير من الأهداف".

وأوضح أنشيلوتي أن الريال لعب أمس بشكل أسرع واعتمد على التمريرات الطولية "إلا أننا بحاجة لتحقيق التوازن من أجل تلافي المشكلات في المستقبل.. ولكن اللعب الهجومي كان رائعا هذه الليلة".

وأشاد المدرب بلاعبيه الثلاثة جاريث بيل الذي أحرز هدفين وكريم بنزيمة الذي سجل هدفين أيضا واستعاد تألقه مجددا، وكريستيانو رونالدو الذي أحرز ثلاثة أهداف "هاتريك".

وقال أنشيلوتي عنهم إن الثلاثة لعبوا بشكل رائع للضغط بالقرب من منطقة جزاء إشبيلية وكان بينهم انسجام واضح، ولكن دفاع الملكي لم يكن متوازنا لذا سيسعى فيما بعد لإحداث تغيير في خط دفاعه.

كما أثنى على بنزيمة وبيل بشكل خاص، فالأول "لعب على نحو رائع وأحرز هدفين وكان هاما للفريق"، أما الويلزي "فكل الناس شاهدوا هذه الليلة بيل الحقيقي الذي يتمتع بالثقة ويلعب بشكل رائع كما أن حالته البدنية باتت أفضل وسيكون هاما لنا".

وأبرز الإيطالي عودة لاعب الوسط تشابي ألونسو الذي شارك في الشوط الثاني من لقاء أمس بعد غيابه عن الملاعب لعدة أشهر بسبب معاناته من فتاق الرياضيين ثم كسر في أحد أصابع قدميه.

وأكد المدرب أن ألونسو لديه الكثير من الحماسة ويتوق للعب كما أنه جاهز للمشاركة في المباريات منذ البداية، مبينا أن اللاعب قام بكل ما ينبغي لكي يستعيد لياقته البدنية.

ويأتي فوز الريال الكبير على إشبيلية بعد خسارته يوم السبت الماضي في الكلاسيكو أمام برشلونة بهدفين مقابل هدف واحد.