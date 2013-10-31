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4 طرازات جديدة من «شيفروليه» فى «دبى للسيارات»

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4 طرازات جديدة من «شيفروليه» فى «دبى للسيارات» 4 طرازات جديدة من «شيفروليه» فى «دبى للسيارات»

كتب : ياسر شعبان منذ 53 دقيقة

ضمن مجموعة من الطرازات هى الأحدث من أى علامة سيارات أخرى فى الشرق الأوسط، تستعد «شيفروليه» لعرض 4 طرازات جديدة للمرة الأولى إقليمياً، ضمن معرض دبى الدولى للسيارات، الذى تبدأ فعالياته فى الخامس من نوفمبر المقبل. ومن ضمن الطرازات الجديدة، المعروضة للمرة الأولى فى منطقة الشرق الأوسط، السيارة الرياضية متعددة الاستعمالات كبيرة الحجم «شيفروليه تاهو 2015» الجديدة كلياً، التى تعد السيارة الأكثر شعبية. ومن السيارات التى تعرض خلال المعرض «كورفيت ستينغراى 2014» الجديدة، والسيارة الرياضية متعددة الاستعمالات الجديدة عالمياً «شيفروليه تراكس»، والسيارة «سيلفرادو هاى كنترى 2014».

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