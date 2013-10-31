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عشاق «هارلى ديفيدسون» فى مصر يدعمون برنامج الأغذية العالمى

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عشاق «هارلى ديفيدسون» فى مصر يدعمون برنامج الأغذية العالمى عشاق «هارلى ديفيدسون» فى مصر يدعمون برنامج الأغذية العالمى

كتب : ياسر شعبان منذ 46 دقيقة

أنهت «هارلى ديفيدسون - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» فعاليات يومها المفتوح فى القاهرة بتألق، حيث عرضت موديلاتها الجديدة لعام ٢٠١٤ فى حضور 350 من راكبى الدراجات، وأعضاء مجتمع هارلى ديفيدسون تحت شعار «معاً لإحداث تغيير».

وقد شهد اليوم المفتوح الذى عقد يوم 25 أكتوبر 2013 ركوب هواة الدراجات معاً فى موكب لدعم مجهودات برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة للسنة الثالثة على التوالى. كما دعت الركاب لشراء مشابك هارلى ديفيدسون، التى يتبرع بعائدها إلى برنامج الأغذية العالمى، وهى المؤسسة الإنسانية الأكبر فى العالم، التى تعمل على إطعام أكثر من 90 مليون شخص فى 80 دولة كل عام فى المتوسط.

كشف اليوم المفتوح فى جمهورية العربية، فى القاهرة، عن تشكيلة جديدة متألقة من الدراجات النارية لعام ٢٠١٤، التى تتضمن الدراجات الهوائية للرحلات، والدراجات ثلاثية الدفع من مشروع Rushmore الخاص بـهارلى ديفيدسون، فى مجهود متكامل من هارلى ديفيدسون لتحسين خبرة ركوب الدراجات بشكل جذرى. وبعد سنوات طويلة من التصور والتخطيط والتصميم والهندسة وساعات لا تحصى من الركوب مع العملاء والتحدث إليهم، شهد إسهام مشروع Rushmore فى خط إنتاج هارلى ديفيدسون لعام ٢٠١٤ كشف النقاب عن سبعة موديلات جديدة للدراجات الهوائية للرحلات، والدراجات ثلاثية الدفع، والدراجات المصممة حسب طلب العملاء.

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