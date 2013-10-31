5 نوفمبر.. شركات السيارات العالمية تعرض أحدث تصميماتها فى «دبى الدولى»

كتب : ياسر شعبان منذ 31 دقيقة

تحرص شركات السيارات العالمية على المشاركة فى فعاليات معرض دبى الدولى للسيارات، التى تنطلق فى الخامس من الشهر الجارى وتستمر حتى التاسع من الشهر نفسه، حيث تقدم شركات السيارات أرقى وأحدث ما لديها من طرازات تستقطب من خلالها عشاق السيارات.

وعلى رأس تلك الشركات «لاندروڤر»، التى ستكشف عن إنتاجها المحدود من السيارة «ديفندر LXV» للمرة الأولى فى المنطقة، إلى جانب تشكيلة من موديلات «لاندروڤر» الفاخرة لعام 2014، التى تعتبر أقوى تشكيلة تطلقها العلامة التجارية منذ 65 عاماً.

وتقدم «لاندروڤر» أيضاً منتجاتها الكاملة للعام 2014، ومن ضمنها «رينج روڤر إيڤوك» التى تتميز بتصميم متجدد وتقنيات مبتكرة جديدة، بما فى ذلك أول علبة تروس ذات تسع سرعات فى العالم، وتقنيات قيادة جديدة، ووظائف لمساعدة السائق، وتحسينات على التصميم.

وستتألق السيارة «لاندروڤر LR4» فى المعرض بمحرك بنزين جديد «سوبر تشارجر» بست أسطوانات V6، وتقنية تعزيز استهلاك الوقود، وأنظمة صوتية محسنة، ووظائف مساعدة السائق.

وأعلنت «فورد الشرق الأوسط» أنها ستطلق لأول مرة سيارة الـ«سيدان» متوسطة الحجم «فيوجن» الجديدة كلياً، التى طال انتظارها، فضلاً عن «إيكوسبورت»، السيارة متعددة الاستخدامات الصغيرة الأفضل مبيعاً فى الهند، لتطلق الجيل التالى من السيارات الأكثر تعبيراً من «فورد»، التى يُتوقَّع منها تقديم توفير هائل فى استهلاك الوقود وتجربة قيادة آسرة.

وتُعدّ مجموعة السيارات التى تستعرضها «فورد» فى المنطقة، عبر المعرض، الأقوى على الإطلاق لهذا العام، حيث تحوى طرازات من كل الفئات، من «فييستا» شبه الصغيرة إلى «توروس»، ومن «إيكوسبورت» مروراً بسيارات «إكسبيدشن» متعددة الاستخدامات، وانتهاءً بشاحنات سلسلة F.