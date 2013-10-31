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بداية جديدة لـ«سيات» مع وكيلها الجديد فى مصر «كيان إيجيبت للتجارة»

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بداية جديدة لـ«سيات» مع وكيلها الجديد فى مصر «كيان إيجيبت للتجارة» بداية جديدة لـ«سيات» مع وكيلها الجديد فى مصر «كيان إيجيبت للتجارة»

كتب : ياسر شعبان منذ 30 دقيقة

بداية جديدة تشهدها سيارات «سيات» فى السوق المصرية، عبر وكيلها الجديد «كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار»، الذى يبدأ خطواته الأولى بثبات، لتعود «سيات» إلى تألقها من جديد، خصوصا أنها تتمتع بتاريخ عريق وتمتلك جميع مقومات النجاح، إذ إنها واحدة من أكبر مصنعى السيارات فى العالم.

وتتمتع سيارات «سيات» بجودتها المعروفة، حيث إن الجلوس خلف عجلة قيادة إحدى سيارات «سيات» ليس مجرد تجربة قيادة لسيارة، ولكنها تجربة مميزة فى حد ذاتها، إذ تتميز «سيات» بإمكانية متفردة، فهى سيارة ذات روح إسبانية استمدتها من جذورها ببرشلونة ويقف وراءها عقل ألمانى عملاق هو «فولكس فاجن».

توفر شركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، الوكيل الوحيد لسيارات سيات فى ، تشكيلة رائعة من سيارات سيات وتعتمد على قوية من الموزعين المعتمدين التى تغطى معظم أنحاء القاهرة والإسكندرية، من خلال 6 صالات عرض و3 مراكز خدمة، تقدم خدمات ما بعد البيع، من خلال مجموعة من الكوادر البشرية من المهندسين والفنيين المدربين على أعلى مستوى.

وتحرص «كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار» على تحقيق رغبات عشاقها، من خلال طرح السيارة «سيات إبيزا» صاحبة أرقام المبيعات القياسية، و«سيات ليون» الجديدة كليا والتى من المتوقع أن تحقق طفرة فى مبيعات فئتها.

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