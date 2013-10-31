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وكيل الأزهر يبدأ جولة تفقدية بمعاهد سوهاج

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وكيل الأزهر يبدأ جولة تفقدية بمعاهد سوهاج وكيل الأزهر يبدأ جولة تفقدية بمعاهد سوهاج

وصل إلى مطار سوهاج الدولى منذ لحظات الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، فى زيارة تفقدية للمعاهد الأزهرية بسوهاج، وكان فى استقباله الدكتور حسين حمادى وكيل المنطقة الأزهرية بسوهاج، وحسام محمدين رئيس مركز ومدينة طهطا نائبا عن المحافظ، ومحمد الطاهر وكيل المنطقة الأزهرية، وعصمت الجبالى مدير عام خدمة المواطنين بالقاهرة، ومؤمن متولى إبراهيم الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، وشومان محمد أحمد مدير خدمة المواطنين بأزهر سوهاج، وعلاء زيدان مدير إدارة العلاقات العامة بالأزهر.

وصرح مدير العلاقات العامة بأن فضيلة وكيل الأزهر سيتفقد معهد فتيات الشيخ عبد الله بقرية شطورة لتهنئة المعهد بالحصول على الجودة، ثم يزور معهد بنين شطورة لضبط العملية التعليمية، ثم يحضر حفل لتكريم أوائل الشهادات العامة بنادى شطورة الرياضى على مستوى قرية شطورة.

وعقب ذلك يتوجه فضيلة وكيل الأزهر إلى مقر العائلة بقرية شطورة، مسقط رأسه، ليقضى معهم اليوم.

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