محافظ جنوب سيناء: تطوير مستشفى سانت كاترين بتكلفة 5 ملايين جنيه

أكد خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على تطوير مستشفى سات كاترين، الذى تم دعمه بمبلغ 5 ملايين جنيه لرفع كفاءته وتجهيزه بالأدوات الطبية وتطوير المبنى خلال ثلاثة أشهر.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع رؤساء المدن ومشايخ وعواقل البدو بمدنية سانت كاترين.

وقرر المحافظ نقل طبيب أسنان من مدينة طور سيناء للعمل بالمدينة بناء على رغبته، وفتح فصل للتمريض بقوة 30 طالبا لتوفير أطقم التمريض اللازمة لخدمة جميع أهالى خليج العقبة، وذلك خلال 15 يوماً.

كما أمر المحافظ بتوفير فنى لمعمل التحاليل الشامل بالمدينة، وأكد أنه مع بداية يناير 2014 سيشعر المواطن بتحسن كبير جدا فى الخدمة الصحية.