أولياء أمور مدرسة إعدادية بالسويس يطالبون المحافظ بتوفير معلمين

أرسل أولياء أمور مدرسة عبد المنعم رياض الإعدادية بمنطقة البطراوى، بحى الجناين بالسويس، شكاوٍ إلى مديرية التربية والتعليم، يتضررون فيها من عدم وجود مدرسى علوم، ودين بالمدرسة حتى الآن، فيما يتبقى على امتحانات نصف العام أقل من شهرين، وهو ما وصفوه بالإهمال.

وتابع أولياء الأمور، فى شكواهم، أن الصف الثانى الإعدادى يعانى من نقص واضح فى المعلمين، وأنهم يطالبون اللواء العربى السروى محافظ السويس، ووزارة التربية والتعليم، بتوفير معلمين للمنظومة التعليمية بالسويس، موضحين أنه لا يعقل أن تبدأ الدراسة منذ أكثر من شهر ولا يوجد معلمون لجميع المواد حتى الآن.

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