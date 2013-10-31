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32% ارتفاعاً فى مبيعات نيسان «جى تى - آر» بالشرق الأوسط

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32% ارتفاعاً فى مبيعات نيسان «جى تى - آر» بالشرق الأوسط 32% ارتفاعاً فى مبيعات نيسان «جى تى - آر» بالشرق الأوسط

كتب : الوطن الخميس 31-10-2013 08:02

حققت شعبية السيارة السوبر رياضية الأسطورية نيسان «جى تى - آر»، التى تصل سرعتها إلى 315 كم / ساعة نجاحا باهرا فى مبيعاتها فى منطقة الشرق الأوسط، خلال الفترة الأخيرة، فقد ارتفعت المبيعات بنسبة 32% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2013.

وتعرف نيسان «جى تى - آر» باسم «جودزيلا» للأداء المتميز على جميع الطرقات وحلبات السباق، ويستمر الأداء القوى للمبيعات بعد الزيادة بنسبة 12% التى سجلتها الشركة مقارنة بنفس الفترة من عام 2012.

وقال المدير التنفيذى لشركة نيسان الشرق الأوسط، سمير شرفان: «ليس هناك مركبة تعبر عن جوهر فلسفة نيسان المتمثل فى الإبداع والإثارة أكثر من نيسان «جى تى - آر» الرائعة، وعلى الرغم من وجود السيارة ضمن مجموعة سيارات نيسان لأكثر من ستة عقود، لا توجد سيارة منافسة على نحو مقنع لنيسان «جى تى - آر» من نواحى الأداء وتعدد الاستخدامات والخصوصية والقيمة العالية».

وأضاف: الأشخاص الذين يشترون «نيسان جى تى - آر» لا يشترون مجرد مركبة، بل تاريخاً غنياً من التميز فى عالم السيارات.. إنهم يشترون سيارة مفعمة بالشغف، تتفوق على كل التوقعات التى ترتبط بمفهوم السيارة «السوبر رياضية».

وتعتبر «نيسان جى تى - آر» السيارة الرئيسية فى مجموعة الطرازات المنتمية لنفس الفئة من نيسان ولها الدور الأساسى فى حملة التسويق للعلامة التجارية عالمياً حيث تعرض جنباً إلى جنب مع أسرع رجل فى العالم، يوسين بولت، البطل الأولمبى الفائز بميداليتين ذهبـيتين والمحب لسـيارة نيسان جى تى - آر، الذى عينته الشركة فى منصب «مدير الإثارة» وكانت اللـوحة الإعـلانية فى مطار دبى الـدولى، التى تصوّر رمزين للسرعة العالية، حققت رقماً قياسياً فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر لوحة من نوعها على الإطلاق.

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