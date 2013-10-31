نيابة الجيزة تقرر حبسه 30 يوماً فى قضية مجزرة «بين السرايات»

كتب : محمود الجارحى وجيهان عبدالعزيز منذ 10 دقائق

بدأت نيابة جنوب الجيزة الكلية بإشراف ياسر التلاوى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، تحقيقاتها مع القيادى الإخوانى عصام العريان، الذى تم إلقاء القبض عليه داخل شقة بالحى الأول بالقاهرة الجديدة، وخضع «العريان» للتحقيق فى 3 قضايا هى «مجزرة بين السرايات ومسجد الاستقامة والبحر الأعظم» وقررت النيابة حبسه 30 يوماً على ذمة قضيتى بين السرايات ومسجد الاستقامة.

فى بداية التحقيقات، التى جرت داخل غرفة مأمور السجن، أعلن المستشار حاتم فاضل، رئيس نيابة قسم الجيزة، وعلام أسامة، مدير النيابة، القيادى الإخوانى عصام العريان بقرار إحالته إلى محكمة الجنايات هو و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان بينهم محمد بديع، المرشد العام للجماعة، وصفوت حجازى ومحمد البلتاجى، فى قضية البحر الأعظم التى راح ضحيتها 6 قتلى بينهم ضابط سابق بالقوات المسلحة وأصيب 22 آخرون.

وبدأ علام أسامة، مدير النيابة، استجواب «العريان» فى مجزرة بين السرايات التى راح ضحيتها 23 شخصا وأصيب 270 آخرون فى اشتباكات وقعت بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى وبين أهالى منطقتى بين السرايات وبولاق الدكرور عقب خطاب الشرعية للرئيس المعزول يوم 29 يونيو الماضى وانتهت بمقتل 23 شخصا من الأهالى وأصيب 270 آخرون بعد أن أطلق أنصار المعزول الرصاص عليهم من أعلى أسطح جامعة القاهرة. وواجهت النيابة المتهم بتحريات وزارة الداخلية التى أعدها جهاز الأمن الوطنى والأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالجيزة والتى أكدت أنه «العريان» اجتمع مع قيادات الإخوان وهم محمد بديع، المرشد العام للجماعة، وخيرت الشاطر ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وسعد الكتاتنى وحازم صلاح أبوإسماعيل، وحرضوا على قتل المتظاهرين وإهدار دماء المصريين، عن طريق الخطب واللقاءات التى كانوا يظهرون فيها، وأضافت التحريات أنه تم ضخ مبالغ طائلة فى تلك المظاهرات مقابل دفعها لشراء الأسلحة ودفع أجور للمعتصمين من مؤيدى المعزول مقابل اعتصامهم.

وأوضحت التحريات أن المعتصمين فى ميدان النهضة ارتكبوا مذبحة الأورمان وكوبرى العمرانية، كما أكدت التحريات أيضاً تورط القيادات الإخوانية المحبوسة على ذمة التحقيقات بأنهم حرضوا على ارتكاب المجازر التى ارتكبت فى ميدان النهضة وميدان الجيزة وكوبرى ثروت وأنهم دفعوا مبالغ لمجموعة من المتطرفين الذين اعتلوا أسطح جامعة القاهرة وكوبرى ثروت وفيصل واقتحموا ميدان الجيزة بالأسلحة النارية التى أسفرت عن تلك الأحداث الدامية. وأشارت التحريات إلى أن القيادات أقنعت المتظاهرين ومؤيدى المعزول أن هذا يسمى «جهاد فى سبيل الله» وذلك لقلب نظام الحكم الظالم، وأنكر «العريان» ما نسب إليه من اتهامات، وقال إنها ملفقة.

كما تمت مواجهة «العريان» بتحريات إدارة البحث الجنائى بالجيزة وضباط الأمن العام، التى أكدت تورط قيادات الإخوان فى التحريض على العنف والقتل فى أحداث 30 يونيو ومهاجمة المنشآت الحيوية وأقسام الشرطة. يواجه «العريان» اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية، تقوم بمحاربة رجال الشرطة والسلطة العامة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، والتستر على متهمين مطلوبين للعدالة، قاموا باقتحام واحتلال منشأة شرطية، وقتلوا الضباط والأفراد العاملين بها، علاوة على اتهامات البلطجة وترويع مواطنين آمنين والإضرار بالأمن والسلم العام لخلق فتنة بالبلاد.

وعقب ذلك خضع «العريان» للتحقيق فى قضية مسجد الاستقامة التى راح ضحيتها 9 قتلى وأصيب 17 آخرون فى اشتباكات بين الإخوان والأهالى وأسفرت عن مقتل وإصابة 26 شخصا، وتمت مواجهته بالتحريات التى أكدت تورطه عن طريق الخطب وتمويل عناصر خارجة وبلطجية ومسجلين خطر بالأموال لشراء أسلحة نارية لقتل المتظاهرين السلميين والأهالى لإجهاض ثورة 30 يونيو.

وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات إن النيابة العامة فى انتظار تحريات الأجهزة الأمنية بشأن تورط «العريان» فى أحداث اقتحام محافظة الجيزة وأيضا الهجوم على أقسام الشرطة بالعمرانية والطالبية وأيضا بشأن تورط «العريان» فى التحريض على المظاهرات فى يوم السادس من أكتوبر والتى أسفرت عن اشتباكات وقعت بين جماعة الإخوان والأهالى فى شارع مصدق وأيضا التحريات عن شارع رمسيس وذلك لبدء التحقيقات معه إذا تبين تورطه.

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