نتطلع إلى دور الأعضاء الجدد ليرتقي إلى طموحات المواطن

ثمن الدور الفعال لمجلس المنطقة السابق.. أمير المدينة:

خالد الجابري (المدينة المنورة)

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، الدور الذي لعبه أعضاء مجلس المنطقة في سبيل تحقيق الأهداف التي أنشئت لأجلها مجالس المناطق.وقدم سموه شكره وتقديره لأعضاء مجلس المنطقة المنتهية عضويتهم، وذلك خلال لقائه بهم أمس في قصر سلطانة مساء، مشيدا بما بذلوه من جهود خلال فترة عضويتهم لخدمة المنطقة وأهلها من خلال القرارات والتوصيات التي تبناها المجلس في الفترة الماضية، والتي أسهمت في اعتماد الكثير من المشاريع التي تحتاجها المنطقة.كما أكد سمو أمير المنطقة على أن اختيارهم لعضوية مجلس المنطقة خلال الفترة الماضية عكس ما لهم من تقدير لدى الدولة وحرصها على الاستفادة من خبراتهم التراكمية في مختلف مناحي الحياة.فيما هنأ سمو أمير المنطقة أعضاء المجلس الذين تم تعيينهم للفترة الجديدة، مؤكداً على حرص الدولة على الاستفادة من خبراتهم لاستمرار مسيرة التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- .وقال الأمير فيصل بن سلمان إنه يعول على ما سيطرحه الأعضاء من أفكار ورؤى ثمينة لخدمة المنطقة ومحافظاتها، مشددا على أهمية العمل في ضوء اختصاصات المجلس التي حددها نظام المناطق ولائحته التنفيذية، مشيرا إلى الدور المهم الذي يستشرف من مجلس المنطقة والذي يجب أن يرتقي إلى مستوى طموحات وتطلعات المواطن، لا سيما وأن الجميع يعمل لتحقيق هذه الغايات.وأكد سموه بأنه على ثقة من أن المجلس الحالي سيعمل بكل فاعليه لخدمة المنطقة والإسهام في تنميتها من خلال الأدوات التي حددها النظام.