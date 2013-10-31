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شرطة عسير: لا مشكلة مع الإعلام

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 صالح الشهري (المجاردة)

نفى مدير شرطة منطقة عسير اللواء عبدالرحمن الأحمدي في حديث خاص لـ(عكاظ) أن يكون هناك أي مشكلة مع وسائل الإعلام، منوها بدور الإعلام في بث الوعي واجتناب الجرائم بما يؤثر على السلام الاجتماعي، مؤكدا أنه لا يوجد هناك أي تحفظ على الجرائم الأمنية، حيث يتم النشر عنها باستثناء القضايا الشخصية الخاصة بحقوق المواطنين.من جهة أخرى، كشف الأحمدي أن حملة أمنية مكثفة بمنطقة عسير، سوف تبدأ مع بداية العام الهجري الجديد، لمتابعة أماكن تواجد المجهولين ومخالفي نظام الإقامة والعمل بالمنطقة، موضحا أن ظاهرة المجهولين بمنطقة عسير في حكم المنتهية الآن، والأعداد تسارعت بشكل كبير جدا إلى النقصان، خاصة بعد تكليف رجال الأمن العام بشكل خاص بالمتابعة والقبض على المجهولين والمخالفين.

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