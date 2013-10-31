أمير الباحة يتفقد خزان المياه الاستراتيجي

خالد ظهران (بلجرشي)

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة أمس مشروع خزان المياه الاستراتيجي الذي تنفذه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة على قمة جبل الحبشي بمدينة الباحة.وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر المشروع مدير قطاع الساحل الغربي بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس محمد بن عايض الثبيتي، مدير عام المياه بمنطقة الباحة بالنيابة المهندس أحمد بن جمعان القرشي، ومدير المشروع المهندس عبدالرحمن بن عبدالله باسندرة.واطلع سموه خلال الزيارة على خرائط وصور مراحل تنفيذ المشروع، واستمع لشرح من مدير قطاع الساحل الغربي بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عن المشروع الذي تبلغ سعته (140) ألف متر مكعب، ويضم محطة للمعالجة، مواقف للسيارات ومبنى للمحولات الكهربائية وآخر للحراسات.ونوه سمو أمير الباحة بأهمية سرعة إنجاز هذا المشروع في الوقت المحدد ليتم الاستفادة منه بالطريقة المثلى، مقدرا سموه جهود المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ومديرية المياه بالمنطقة في تقديم كل ما من شأنه توفير كميات المياه اللازمة لمواطني وأهالي المنطقة.وبين المهندس محمد الثبيتي أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت قرابة الـ (95 %)، مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن مشروع الخط الناقل لتحلية المياه من الطائف إلى الباحة والذي تبلغ تكلفته (1.062.000.000) ريال بطول (217) كلم، ويضخ أكثر من (40) ألف متر مكعب يوميا، وأنه من المقرر الانتهاء من المشروع خلال العام القادم، علما بأن مشاريع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالمملكة تضم (28) محطة للتحلية تضخ أكثر من مليار متر مكعب يوميا.من جهة أخرى زار سموه مساء أمس الأول مشروع حديقة الزهور الذي تنفذه أمانة المنطقة بجبل الحبشي بالباحة على مساحة 17 ألف متر مربع وبتكلفة تتخطى (5) ملايين ريال. واستمع سموه إلى شرح من وكيل أمانة منطقة الباحة المهندس خالد الصايغ عن الحديقة التي تضم ألعاباً للأطفال وجلسات عائلية وملاعب كرة قدم وطائرة للشباب وممشى وممرا للمشاة، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت نحو 65 في المئة.وحث سموه أمانة المنطقة على الاستفادة من هذه المشاريع وتسخيرها للشباب عبر ملاعبها المختلفة، متطلعا لإيجاد مشاريع أخرى مماثلة لهذا المشروع. رافق سموه خلال الزيارة مدير شرطة منطقة الباحة العميد مسفر بن سفير الخثعمي وعدد من المسؤولين.