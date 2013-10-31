تعليم الباحة يلحق «44» رائداً ببرنامجه التدريبي

عبدالخالق ناصر الغامدي (الباحة)

أشرف مدير التربية والتعليم بالباحة سعيد بن محمد الزهراني على فعاليات الدورة التدريبية لرواد النشاط المبتدئة والمتقدمة المقامة بمركز التدريب التربوي بوادي العلي والتقى 44 متدربا، منوها بما يمثله رائد النشاط الطلابي من أهمية داخل المدرسة باعتباره العقل المحرك لجميع الأنشطة موضحا دوره في تعديل السلوك وتوجيهه بما يدعم بناء الشخصية المتوازنة والإيجابية لجميع الطلاب وذلك عن طريق ممارسة الأنشطة الموجهة والهادفة.كما أشار الزهراني إلى أهمية اهتمام رواد النشاط بالعمل على العناية بالبيئة التربوية وجعلها بيئة جاذبة ومحببة للطلاب ومحفزة على أداء المهام والبرامج التربوية مؤكدا على أهمية إظهار الأثر الناتج عن هذه البرامج التربوية على الميدان التربوي ونقل جميع الخبرات المكتسبة إلى البرامج التربوية المنفذة داخل المدارس.من جهته، ثمن مدير إدارة النشاط الطلابي متابعة واهتمام مدير التعليم بجميع البرامج والفعاليات التي تنظمها إدارة النشاط الطلابي، لافتا إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى تنمية وتطوير مهارات رواد النشاط الطلابي بما يكفل التفعيل الأمثل لبرامج وفعاليات النشاط الطلابي.