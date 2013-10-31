قصر ثقافة الخارجة يعقد ورشة للفن التشكيلى للمعاقين حركياً

بدأ قصر ثقافة الخارجة بالوادى الجديد فى تنظيم ورشة للفن التشكيلى للمعاقين حركياً بمقر قصر الثقافة، بالتنسيق مع جمعية المستقبل لرعاية المعاقين حركياً، والتى تسمر لمدة 3 أيام، ويشارك فيها عدد من أعضاء الجمعية والفنانين من قصر الثقافة والمهتمين بالفن التشكيلى من أبناء مدينة الخارجة.

وقال محمد النجار مدير عام الثقافة الجماهيرية بالمحافظة، إن الورشة تهدف إلى تدريب المشاركين خاصة من فئة المعاقين حركياً على أعمال الفنون التشكيلية واكتشاف المواهب من بينهم وتدريب المشاركين من الأسوياء على كيفية التعامل مع المعاقين حركياً بهدف دمجهم بصورة صحيحة مع المجتمع.