إحباط محاولة هروب 6 مساجين من مركز شرطة طامية بالفيوم

كتب : ميشيل عبدالله منذ 7 دقائق

أحبط ضابط شرطة وأحد أفراد الأمن، بمركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم، محاولة هروب 6 مساجين خلال عرضهم على نيابة المركز مساء أمس، بعد أن سيطرا على الأمر وتمكنا من إفشال مخطط هروبهم.

كان الضابط مكلفًا بتأمين ترحيل 6 مساجين بمركز شرطة طامية إلى المحكمة للعرض على قاضي المعارضات، إلا أنه فوجئ بهم يفتعلون مشاجرة مع بعضهم، للفت الانتباه عنهم ومحاولة الهرب، ولكنه ومعاونه تنبها للأمر وتصدى لهم بالقوة للحيليولة دون هروبهم، وخلال ذلك أصاب المساجين الضابط ومساعده بسحجات فى الوجه والذراعين، وأرسلت مديرية أمن الفيوم قوة إضافية من الشرطة لإحكام السيطرة على المساجين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.