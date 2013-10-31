السديس يرفع الشكر للقيادة ويشيد بتفهم المسلمين لمشاريع المسجد الحرام

رعى حفل الجهات المشاركة وأطلق المركز الإعلامي

خالد سليم الحميدي (مكة المكرمة)

رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس التهاني إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء بنجاح موسم الحج، كما رفع الشكر إلى جميع المسلمين على تفهمهم وتجاوبهم وتقديرهم لظروف المشاريع في المسجد الحرام.جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها في حفل تكريم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للجهات المشاركة في موسم حج هذا العام، مرجعا السبب في نجاح موسم الحج إلى عشرة عوامل: عناية الله وتوفيقه، رعاية ولاة الأمر وتسخير كافه الخدمات والمشروعات للحرمين، جهود رجال الأمن في كافه القطاعات الأمنية المشاركة، الخبرات التراكمية، التعاون المستمر، العمل بروح الفريق الواحد، المشروعات المباركة في المسجد الحرام، الوعي و التفكر الإيجابي، الحزم والجدية في تطبيق الأنظمة، معتبرا التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والرئاسة العامه لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أساس نجاح موسم حج هذا العام. ورحب السديس برجال الإعلام، كاشفا عن إطلاق المركز الإعلامي بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مع بداية العام الهجري الجديد، والذي يتضمن الخطة الإعلامية الاستراتيجية لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.وقال لمنسوبي الرئاسة: عايشت تضحياتكم عن كثب، سهرتم الليل خدمة لضيوف بيت الله الحرام، رفعتم الرؤوس، بيضتم الراية، عطرتم السماء، حققتم النجاح في موسم مميز ، مبينا أن الرئاسة العامة بدأت الاستعداد المبكر لموسم الحج القادم، وقال مشروع خدمة المسجد الحرام مشروع حضاري إسلامي تقدمه هذه البلاد للدين والوسطية القائمة على العقيدة والسنة ومنهج سلف هذه الأمة. هذا وقد كرم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة ووسائل الإعلام المشاركة مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في نجاح موسم الحج.