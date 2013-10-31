«براميل» مدخل النعيرية وراء وقوع الحوادث

خالد سعد (النعيرية)

طالب عدد من أهالي محافظة النعيرية بسرعة إنهاء معاناتهم مع التحويلة الواقعة على مدخل المحافظة من جهة طريق أبو حدرية، والتي لا يزال العمل فيها مستمرا منذ سنة تقريبا، مطالبين بإزالة البراميل الفاصلة بين المسارين والتي تسببت في وقوع العديد من الحوادث. ويشهد الطريق حركة مرورية مكتظة، وتسلكه أعداد كبيرة من الشاحنات، وهو ما يزيد من حدة المخاطر، ويتسبب في مضاعفة الازدحام داخل هذه التحويلة، ويعود ذلك إلى اقتصار الطريق على مسار واحد، وعزله عن المسار الآخر بـ«براميل» تتوسط الطريق وتستهلك جزءا من مساحته. وطالب المواطنون بتدخل الجهة المعنية بوضع حلول من شأنها تحقيق مزيد من جوانب السلامة لأهالي محافظة النعيرية وعابري الطريق، حيث ذكر إبراهيم الدليلان أن هذه التحويلة تشهد زحاما كبيرا بما أنه طريق دولي، ودعا المسؤولين إلى سرعة إنجازه لما تشهده المحافظة من توافد المتنزهين من داخل المملكة ودول الخليج. وأكد المواطن سعود سعد ضرورة الإسراع في إنهاء المشروع، سيما وأنها تسبب في كثير من الحوادث والوفيات.