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«اليونسكو» يناقش دور البريد في جامعة الإمام

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 نواف عافت، أحمد الحذيفي (الرياض)

يعقد كرسي اليونسكو للإعلام الاجتماعي اليوم في مركز المؤتمرات بجامعة الإمام محمد بن سعود ورشة (دور البريد السعودي في تفعيل الإلكترونية.. وتعزيز تطبيقات التجارة الإلكترونية بالمملكة)، بحضور نخبة من المختصين والخبراء في التعاملات الإلكترونية والعنونة الحديثة. وتأتي الورشة بعد تأسيس مؤسسة البريد السعودي للبنية التحتية اللازمة لقيام الحكومة الالكترونية التي تشمل حاليا خدمات وزارة العمل، والجامعات لجهة استقبال طلبات ووثائق الطلاب وتسجيلها عبر خدمة مريح، واستخراج رخص القيادة واستمارات السيارات عبر مكاتب البريد السعودي،وإطلاق خدمة (رسمي) الخاص بوثائق الجهات الرسمية، وبيع التذاكر الرياضية عبر البريد السعودي وخدمات السوق الالكتروني أي مول، وتمكين الجهات المعنية بالدفاع المدني من التعرف على مصدر البلاغات الهاتفية عبر نظام العنون البريدية الجديدة، الذي يمكن المواطنين والمقيمين من إرسال واستقبال الرسائل والخدمات والبضائع في محل الإقامة، عبر العنوان الوطني الموحد، والذي صدر قرار مجلس الوزراء الموقر مؤخرا بإلزاميته واعتباره جزءا من الشخصية القانونية للمؤسسات والأفراد.من جهة ثانية، أعلنت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن زيادة مراكز الاختبارات للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1434 - 1435هـ، حيث افتتحت (35) مركزا جديدا للاختبارات، منها (17) مركزا للطلاب و(18) مركزا للطالبات، ويأتي ذلك التوسع تلبية لرغبة الطلاب والطالبات، وبلغ مجموع المراكز داخل المملكة وخارجها (151) مركزا.

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