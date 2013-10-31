أمير القصيم يستقبل عميد كلية الشريعة ومدير فرع الإسكان

سليمان الضباح (بريدة)

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بالإمارة أمس، عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم الدكتور مزيد بن إبراهيم المزيد وأعضاء مجلس الكلية، الذين قدموا للسلام على سموه.ورحب سموه بالجميع وشكر لهم هذا الحضور، وتمنى لهم التوفيق في مجال عملهم.كما استقبل سموه في مكتبه بالإمارة أمس، مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس محمد السويل بمناسبة تعيينه مديرا عاما للفرع.ورحب سموه بالسويل، وتمنى له التوفيق في عمله، وحثه على تقديم كافة السبل للرقي بالخدمات المقدمة لأبناء المنطقة.من جهة أخرى، كرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم خلال افتتاحه مركز الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الاجتماعي ومهرجان عنيزة الرابع للثقافة المتميزين من منسوبي التربية والتعليم بمحافظة عنيزة نظير مشاركاتهم المحلية والإقليمية والدولية.