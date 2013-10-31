أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

أمير القصيم يستقبل عميد كلية الشريعة ومدير فرع الإسكان

Google+ Print
أمير القصيم يستقبل عميد كلية الشريعة ومدير فرع الإسكان أمير القصيم يستقبل عميد كلية الشريعة ومدير فرع الإسكان

 سليمان الضباح (بريدة)

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بالإمارة أمس، عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم الدكتور مزيد بن إبراهيم المزيد وأعضاء مجلس الكلية، الذين قدموا للسلام على سموه.ورحب سموه بالجميع وشكر لهم هذا الحضور، وتمنى لهم التوفيق في مجال عملهم.كما استقبل سموه في مكتبه بالإمارة أمس، مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس محمد السويل بمناسبة تعيينه مديرا عاما للفرع.ورحب سموه بالسويل، وتمنى له التوفيق في عمله، وحثه على تقديم كافة السبل للرقي بالخدمات المقدمة لأبناء المنطقة.من جهة أخرى، كرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم خلال افتتاحه مركز الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الاجتماعي ومهرجان عنيزة الرابع للثقافة المتميزين من منسوبي التربية والتعليم بمحافظة عنيزة نظير مشاركاتهم المحلية والإقليمية والدولية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية