«مركـز جيـبوتي» يختـتـم أعماله ويـرفـع توصـياتـه لـ «محمد بن نايف»

عبد الله الصقير (جدة)

اختـتم الاجتماع التنسيقي الثالث للجنة الإقليمية للتدريـب والتنسيق لمركز جيبوتي، فعالياته بمقر معهد حرس الحدود البحري في جدة، ورفع توصياته لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزيـر الداخلية، لاعتمادها، وذلك بمشاركة 20 دولة من الدول الموقعة على مدونة سلوك جيبوتي «مكافحة السطو المسلح والقرصنة البحرية غرب المحيط الهندي وخليج عدن» ، بحضور نائب مديـر عام حرس الحدود اللواء بحري عواد بن عيد البلوي نيابة عن مديـر عام حرس الحدود الفريـق الركن زميم بن جويبر السواط.. وأفادت مصادر مسؤولة لـ «عكاظ» ، أن من أهـم تلك التوصيات والنتائج التي تـم إعلانها في ختام الاجتماع، الحاجة إلى تلافي السلبيات ونواحي القصور التي حدثت كخطـط التدريـب السابقة وآلياتها التنفـيذيـة، خاصة الخطة للعام 2013م التي تمركزت غالبيتـها في نماذج تطويـر وتحديـد الاحتياجات التدريـبية، إلى جانب زيـادة الدقة في تصميم البرامج والمناهج الملبـية لها والتأكيد على توجيه الخريجين إلى وظائفهم المناسبة، وتطويـر قاعدة بيانات مركز التدريب وإتاحتـها لجمـيع الدول المساهمة في توفـير التدريـب لدول المدونـة والقـوة عبر الاجتماعات التنسيقـية.