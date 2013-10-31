بالفيديو.. جدو يسجل والمحمدي يهدر في ركلات ترجيح درامية أطاحت بهال أمام توتنام

سجل محمد ناجي "جدو" مهاجم هال سيتي ركلة ترجيح أمام توتنام لكن التي أهدرها زميله أحمد المحمدي كانت السبب في عبور السبيرز إلى ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية يوم الأربعاء.

وحل هال سيتي ضيفا على توتنام ضمن دور الـ16 من كأس رابطة الأندية المحترفة وخسر بركلات الترجيح 8-7.

شارك المحمدي في المباراة كاملة، فيما دخل جدو الذي أتم عامه الـ29 يوم الأربعاء إلى الملعب في الدقيقة 80، وأكمل اللقاء في الأشواط الإضافية.

وانتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل 1-1، قبل أن تذهب للوقت الإضافي الذي شهد تسجيل هدف من كل فريق.

فقد تقدم سيجردسون بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تسكن المقص الأيمن لحارس هال سيتي في الدقيقة 16.

وفي الدقيقة 53 أرسل أحمد المحمدي عرضية رائعة أرضية حولها كورتيس دافيز في بشكل خاطيء بعيد عن المرمى الخالي ترتطم في براد فريدل حارس توتنام فسجلها في نفسه.

تقدم هال سيتي من رأسية بول ماكشين من ركلة ركنية في الدقيقة 99.

وفي الدقيقة 108 ذهبت تسديدة جدو فوق عارضة توتنام ليسجل هاري كين هدف التعادل للسبيرو في الهجمة التالية بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وحين ذهب الفريقان لركلات الترجيح، سجل جدو ركلته بنجاح، قبل أن يهدر المحمدي الركلة التي تأهل بها توتنام بعد سباق شهد تسديد 9 ركلات من كل فريق.

وكان المحمدي قد تسبب في ركلة جزاء ضد توتنام في الدوري الإنجليزي يوم الأحد خسر بسببها النمور 1-0.