تعليم السويس يشكل لجنة لبحث مشاكل مدرسة عبد المنعم سند

قرر السعيد شومان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، تشكيل لجنة من المديرية برئاسة سلمى الشاعر، مدير إدارة التعليم الابتدائى بالمديرية، وعضوية موجهين من المالى والإدارة للوقوف على حقيقة بعض الشكاوى التى تقدم بعض المدرسين والمدرسات بمدرسة عبد المنعم سند الابتدائية حرصا على انتظام العملية بالمدرسة، ذلك بعد الوقفة الاحتجاجية التى نظمها بعض المدرسين والمدرسات بمدرسة.

وأضاف بيان صادر من مديرية التربية والتعليم أن إدارة التوجيه اللغة الفرنسية بمديرية التربية والتعليم بالسويس، قررت إقامة مسابقات للمدرسين والطلاب لرفع مستوى تعليم اللغة الفرنسية بمدارس الثانوية.

حيث تركز المسابقة الأولى على استخدام الوسائل الحديثة فى التعليم والتدريب على استخدام جهاز التابلت والمسابقة الثانية الاستفادة من عمل دراسات للعائدين من الخارج، وذلك تحت إشراف أحمد على الموجه العام اللغة الفرنسية.

قال أيمن فهمى إسماعيل، المستشار الإعلامى لمديرية التربية والتعليم، إن هذه المسابقات تهدف إلى تحسين التعبير الشفوى والتحريرى عند التلاميذ والتحدث بطلاقة والتحسين المستوى اللغوى الطلاب، بالإضافة إلى التدريب اللغوى والتكنولوجى لرفع مستوى المهارة للمعلمين.

أضاف فهمى بأنه تم تكليف حنان فايز، موجهة اللغة الفرنسية بالمديرية، للإشراف على المدرسين المبعوثين بالسويس والبالغ عددهم حوالى 35 معلما.