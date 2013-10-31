الحديد والبروتينات مواد غذائية هامة للحامل

يمثل النوم أثناء الحمل مشكلة كبيرة تفاجأ بها عدد كبير من السيدات، فكثيرا منهن لا يستطعن التحكم فى مدة النوم التى يحصلن عليها ويشعرن بالنعاس الشديد.

يقول الدكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والتوليد: يكثر النوم فى الأيام الأولى من الحمل نتيجة زيادة هرمون البروجيسترون، لذا عليكى الحصول على قدر كاف من النوم خلال اليوم، حتى تتمكنى من مواجهة الشعور الدائم بالنعاس الذى يحدث لكى، ويرافق ذلك الرغبة الكبيرة فى الذهاب إلى الحمام، والسبب فى ذلك أن الكلى تقوم بتنقية الدم لذا لابد من شرب كميات كبيرة من الماء أثناء النوم، حتى تساعدى الكلى على القيام بوظائفها، مع التقليل قدر الإمكان من شرب الماء قبل النوم بساعتين، حتى لا تتعرضى للصدمة من كثرة دخولك الحمام ليلا، ويفضل أن تنام الحامل دوما على الجانب الأيسر لأن الكبد بالناحية اليمنى، لكى لا تقومى بالضغط عليه أثناء النوم، مما يساعد على تدفق الدم للمشيمة.

كل هذه الأمور التى تحدث فى الفترات الأولى من الحمل، تمثل ضغطا على الجسم، لذا يقابل هذا الأمر الضغط بكثرة النوم حتى يحصل الجسم على القدر الكافى من النوم الذى يؤهله للقيام بالواجبات الجديدة المنوط به أداؤها، مع ضرورة تناول الوجبات الغذائية الغنية بالحديد والبروتينات، لأنها تساعد الجسم على تدفق الدم وحماية الجنين.