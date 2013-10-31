مصدر عسكرى إسرائيلى يستبعد اندلاع انتفاضة ثالثة إذا فشلت المفاوضات

استبعد مصدر عسكرى إسرائيلى اندلاع انتفاضة ثالثة، إذا ما فشلت المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

ونقل راديو (صوت إسرائيل) اليوم الأربعاء، عن المصدر العسكرى قوله إن الطرفين الإسرائيلى والفلسطينى لا يعلقان آمالا كبيرة على نجاح تلك المفاوضات.

وأشار المصدر إلى أنه سجلت خلال الأسابيع الأخيرة سلسلة حوادث أمنية خطيرة فى الضفة الغربية، مما يشكل تصعيدا أمنيا ملحوظا، إلا أنه لا يوجد تشكيل قيادى أو تنظيمات معينة وراء هذه الحوادث، مشيرا إلى أن الاعتداءات ارتكبت كما يبدو على أيدى أفراد ولدوافع شخصية.

ومع ذلك حذر المصدر من أن هذه العمليات المتطرفة تغذى أجواء التصعيد.