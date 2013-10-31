الولايات المتحدة تُبَلّغ الأمم المتحدة بأنها لن تتجسس عليها

قالت الأمم المتحدة، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعهدت بعدم التجسس على اتصالات المنظمة عقب نشر مجلة «دير شبيجل» الألمانية تقريرًا، استنادًا إلى وثائق سربها المتعاقد السابق في الوكالة، إدوارد سنودن، في أغسطس الماضي، أشار إلى أن وكالة الأمن القومي الأمريكية اخترقت نظام مؤتمرات الفيديو الخاص بالأمم المتحدة.

وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة، مارتن نسيركي، للصحفيين، في تصريحات: «تفيد معلوماتي بأن السلطات الأمريكية أكدت أن اتصالات الأمم المتحدة لا تتعرّض للمراقبة ولن تتعرض لها»، وامتنع المتحدث عن التعليق عندما سُئِلَ إن كانت السلطات الأمريكية تجسست من قبل على اتصالات المنظمة الدولية.

وتابع «نسيركي»: «الحصانة التي تتمتع بها البعثات الدبلوماسية بما في ذلك الأمم المتحدة راسخة في القانون الدولي، ولذلك يُتوقع من كل الدول الأعضاء أن تتصرف بناء على ذلك».

وتحمي اتفاقية فيينا لعام 1961 التي تنظم العلاقات الدبلوماسية أنشطة الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية وغيرها من الهيئات الدولية.

وتتعرض الولايات المتحدة لانتقادات دولية، لقيامها بأنشطة مراقبة واسعة على النطاق العالمي بعد أن كشف «سنودن» هذا العام وثائق سرية.

واحتج حلفاء للولايات المتحدة، من بينهم المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، على التجسس الأمريكي على رؤساء أجانب.