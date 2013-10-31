أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

الولايات المتحدة تُبَلّغ الأمم المتحدة بأنها لن تتجسس عليها

Google+ Print
الولايات المتحدة تُبَلّغ الأمم المتحدة بأنها لن تتجسس عليها الولايات المتحدة تُبَلّغ الأمم المتحدة بأنها لن تتجسس عليها

قالت الأمم المتحدة، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعهدت بعدم التجسس على اتصالات المنظمة عقب نشر مجلة «دير شبيجل» الألمانية تقريرًا، استنادًا إلى وثائق سربها المتعاقد السابق في الوكالة، إدوارد سنودن، في أغسطس الماضي، أشار إلى أن وكالة الأمن القومي الأمريكية اخترقت نظام مؤتمرات الفيديو الخاص بالأمم المتحدة.

وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة، مارتن نسيركي، للصحفيين، في تصريحات: «تفيد معلوماتي بأن السلطات الأمريكية أكدت أن اتصالات الأمم المتحدة لا تتعرّض للمراقبة ولن تتعرض لها»، وامتنع المتحدث عن التعليق عندما سُئِلَ إن كانت السلطات الأمريكية تجسست من قبل على اتصالات المنظمة الدولية.

وتابع «نسيركي»: «الحصانة التي تتمتع بها البعثات الدبلوماسية بما في ذلك الأمم المتحدة راسخة في القانون الدولي، ولذلك يُتوقع من كل الدول الأعضاء أن تتصرف بناء على ذلك».

وتحمي اتفاقية فيينا لعام 1961 التي تنظم العلاقات الدبلوماسية أنشطة الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية وغيرها من الهيئات الدولية. 

وتتعرض الولايات المتحدة لانتقادات دولية، لقيامها بأنشطة مراقبة واسعة على النطاق العالمي بعد أن كشف «سنودن» هذا العام وثائق سرية.

واحتج حلفاء للولايات المتحدة، من بينهم المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، على التجسس الأمريكي على رؤساء أجانب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية